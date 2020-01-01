ريال مدريد يصدم أنشيلوتي ويحدد مصير خاميس رودريجيز

خليفة مودريتش في الصورة..

ادّعت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، بات خارج حساباته مدربه زين الدين زيدان وسيغادر سانتياجو برنابيو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المعروف أن زيزو ليس من المحبين للدولي الكولومبي، وبعو عودته من الإعارة من بايرن ميونخ هذا الموسم منحه الفرصة ولكن بصورة غير دورية رغم ظهوره بمستوى مقبول.

التقارير الأخيرة كانت تؤكد أن كارلو أنشيلوتي يُريد جلب خاميس إلى إيفرتون نظرًا للعلاقة المميزة بينهما، غير أن ما تداوله ديفينسا سنترال يقضي على طموحات المخضرم الإيطالي في لاعبه المفضل.

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الصحيفة أشارت إلى أن إدارة الريال تسعى لإقحام خاميس في صفقة تبادلية مع نابولي من أجل التعاقد مع فابيان رويز، الذي يُنظر إليه على أنه سيكون خليفة لوكا مودريتش في منتصف الملعب.

خاميس بالفعل كان على مقربة من الانضمام إلى نابولي في الصيف الماضي أثناء وجود أنشيلوتي هناك، غير أن خلافات حول حقوق الصور وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة ليعود بعدها إلى الميرينجي.

نابولي وضع 60 مليون يورو كقيمة بيع رويز، وربما بسبب أزمة فيروس كورونا ستحاول إدارة فلورنتينو بيريز استغلال خاميس لتخفيض المبلغ المدفوع في صاحب الـ24 عامًا.

يذكر أن عقد خاميس رودريجيز مع ريال مدريد سوف ينتهي في صيف 2021، ولم تعكف الإدارة على تجديد التعاقد بأي صورة من الصور مما يؤكد رضوخهم لرغبة زيدان في بيع اللاعب قريبًا.