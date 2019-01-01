ريال مدريد يستعد لصرف 540 مليون يورو في سوق الانتقالات

تعرف على خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لصرف 540 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لإعادة الفريق إلى الواجهة مرة أخرى بعد موسم دون ألقاب.

ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام أياكس وخسر لقب كأس الملك من نصف النهائي أمام برشلونة كما حصد البلوجرانا بطولة الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد مستعد لدفع 540 مليون يورو خلال سوق الانتقالات المقبلة للتعاقد مع الرباعي بول بوجبا من مانشستر يونايتد وإيدين هازارد من تشيلسي وكريستيان إيريكسن من توتنهام وتانجي ندومبيلي من ليون بجانب لوكا يوفيتش من فرانكفورت.

وأشارت إلى أنّ بوجبا قد يٌكلف 150 مليون يورو بينما هازارد لن يصل إلى الملكي بأقل من 115 مليون يورو وإيريكسن مقابل 100 مليون، ويحاول الملكي خفض المبلغ إلى 85 مليون فقط نظرًا لاقتراب عقده من الانتهاء.

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ويتمسك ليون بمبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن ندومبيلي بينما يحاول ريال مدريد جلب يوفيتش مقابل 60 مليون يورو.

وبعد صرف 50 مليون يورو بالفعل على ضم إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي يصبح إجمالي التعاقدات 540 مليون يورو.

وقد يتخلى الملكي عن جاريث بيل وماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجيز.