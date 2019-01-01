ميلان يرفض الاستسلام في صفقة مدافع برشلونة

ميلان مازال يحاول الحصول على خدمات توديبو

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ميلان رفض الاستسلام في محاولة التعاقد مع جان كلير توديبو لاعب برشلونة.

وارتبط اسم الروسونيري بالحصول على خدمات المدافع صاحب الـ 19 عاماً، في الفترة الأخيرة إلا أن إدارة برشلونة رفضت العرض الأول.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديللو سبورت، فإن إدارة ميلان تصر على التعاقد مع اللاعب، وستقدم 25 مليون يورو لبرشلونة.

وتسعى إدارة ميلان إلى تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ولكنها ستدخل في صراع قوي مع باير ليفركوزن الذي يريد التعاقد مع الفرنسي.

توديبو انضم إلى برشلونة خلال يناير الماضي، قادماً من تولوز الفرنسي، ولكنه لم يحصل على ثقة الجهاز الفني ولم يشارك هذا الموسم إلا 177 دقيقة في ثلاث مباريات.

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ميلان هذا الموسم، يمر بفترة غير جيدة، إذ يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بعد مرور 17 جولة من السيري آ.