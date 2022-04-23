ريال مدريد يتجاهل شائعات بقاء مبابي وينتظر توقيعه الرسمي

يرفض نادي ريال مدريد الإسباني، الاستسلام لكل الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول صفقة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في يونيو المقبل، مع وجود حالة من الجدل والتناقض بخصوص مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

وبعد أن كان ريال قريبًا من حسم الصفقة، بدأ البعض يؤكد أن باريس نجح في إقناع اللاعب بالاستمرار لصفوفه لفترة أطول.

ما هو موقف ريال من شائعات بقاء مبابي؟

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النادي الإسباني لم يغير خططه بخصوص مبابي رغم كل الشائعات حول مطالبه المالية المبالغ فيها.

وأوضحت أن هناك حالة من الإيمان لدى الرئيس فلورنتينو بيريز أن الصفقة مضمونة وقد حسمت بالفعل ولا ينقصها سوى توقيع العقود والإعلان الرسمي.

ويأتي ذلك بعدما تم الحديث مع اللاعب وممثليه حول كل شيء يخص انتقاله للفريق، لذلك لا يوجد أي سبب يدعو للقلق مع ظهور الأخبار حول مبابي كل بضعة ساعات بمختلف الصحف العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال لا يعلم أي شيء عن الطلب المزعوم من مبابي بالحصول على 100 مليون يورو إضافية لممثليه وعائلته كمكافأة توقيع.

وتعتبر الرسالة الحالية من النادي الإسباني هي الهدوء والثقة في توقيع اللاعب بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الحالي.

ماذا عن إرلينج هالاند؟

كشفت "ماركا" أن ريال مدريد لم يتحرك للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند في الأيام الأخيرة، كما يعلم النادي أنه لم يوقع رسميًا لمانشستر سيتي حتى الآن.

وينتظر ريال الحصول على فرصة من أجل إلقاء نظرة فاحصة على الموقف، خاصة للقوة المالية التي يتمتع بها سيتي كمنافس شرس على الصفقة.

ويؤمن النادي الإسباني بقدرته على إغراء اللاعب من الناحية الرياضية ومشروع الفريق أكثر من النواحي المالية، لصعوبة مجاراة مانشستر سيتي ماليًا في الوقت الحالي.

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