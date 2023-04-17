ريال مدريد يدرس سيناريوهات الرد على برشلونة .. دوري السوبر لن يعيق الملكي!

لابورتا أغضب الكل في ريال مدريد بتصريحاته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود غضب كبير في صفوف ريال مدريد عقب تصريحات جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي العاصمي يدرس الرد في الوقت الحالي بأكثر من طريقة على رئيس النادي الكتالوني.

وكان لابورتا قد هاجم ريال مدريد بشكل مباشر في مؤتمر صحفي يخص قضية نيجريرا المتورط فيها نادي برشلونة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن هجوم لابورتا الأخير سيعني أن إدارة ريال مدريد لن ترد بشكل علني على تصريحات لابورتا في الوقت الحالي، وقد تنتظر سير التحقيقات في قضية نيجريرا.

لكن في الوقت نفسه فلن يوقف التعاون بين الناديين على دوري السوبر الأوروبي ريال مدريد من الرد لو رأى ذلك مناسبًا لمصالحه بحسب ما أكدت الصحيفة.

وستنهي إدارة الملكي حالة الوفاق مع نظيرتها في برشلونة، حيث ستصارع على الصفقات الخاصة بنجوم الأكاديمية كما حدث مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.