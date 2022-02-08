ريال مدريد يدرس الانسحاب من صفقة هالاند وشرط وحيد لضمه

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، قد ينسحب من محاولة التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط هالاند، بالرحيل عن الفريق الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تأكد وجود بند شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، ويعد ريال مدريد ومانشستر سيتي أكثر الأندية اهتمامًا بضم اللاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن التعاقد مع المهاجم النرويجي، لن يكون أولوية بالنسبة لإدارة الميرينجي في الصيف القادم، وإنما تسعى الإدارة لضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، والأقرب هو رحيل نجم الفريق الباريسي بالمجان، في ظل رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة ريال مدريد تنتظر نهاية مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، للدخول في مفاوضات جادة مع مبابي لحسم الصفقة في أسرع وقت.

وسيلعب ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 يوم 15 فبراير الحالي، على أن تكون العودة في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.

وشددت الصحيفة على صعوبة تعاقد ريال مدريد، مع الثنائي مبابي وهالاند في وقت واحد، وسيتعين على المهاجم النرويجي إن أراد اللعب بقميص الميرينجي الاستمرار مع دورتموند لموسم آخر، على أن يتعاقد معه ريال مدريد في صيف 2023.