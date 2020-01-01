ريال مدريد يدخل سباق ضم موهبة المجر

اللاعب قاد بلاده لأمم أوروبا

أفادت تقارير في الإعلام الإسباني بدخول ريال مدريد سباق التعاقد مع نجم المجر وسالزبورج دومينيك سوبوسلاي الصيف المقبل لتجديد خط الوسط الملكي.

اللاعب صاحب العشرين عاماً لفت الأنظار مساء الخميس بعد تسجيله هدفاً رائعاً بالدقيقة الأخيرة من لقاء المجر وأيسلندا فازت به الأولى 2-1 وصعدت لأمم أوروبا 2020.

اقرأ أيضاً .. هدف مدريد المجري ونيمار ورقة الانتخابات .. عناوين الصحف 13 نوفمبر 2020

المزيد من الفرق

وقالت "آس" إن خوني كالافات، السكرتير الفني لريال مدريد، يملك قائمة من الأسماء الشابة التي يتابعها النادي عن كثب، ومن ضمنها سوبوسلاي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ويضع النادي الملكي عينه على صانع الألعاب المجري من أجل تجديد خط وسطه في ظل تقدم طوني كروس ولوكا مودريتش في العمر وبحثه عن لاعبين جدد بهذا المركز.

ريال مدريد ليس الوحيد الذي ارتبط بسوبوسلاي، ولكن سيدخل منافسة شديدة مع قطبي ميلانو، بالإضافة لآرسنال، ولايبزيج بحسب التقارير الواردة من إيطاليا، إنجلترا، وألمانيا.

اقرأ أيضاً .. ريفالدو يجيب على إمكانية أن يكون راموس رد ضربة فيجو بالنسبة لبرشلونة

وذكرت "بيلد" قبل أيام أن لايبزيج قريب من ضم اللاعب بسبب علاقته القوية مع ناديه سالزبورج بسبب الملكية المشتركة للفريقين من شركة "ريد بول".

ويمتد عقد سوبوسلاي مع سالزبورج حتى 2022، وتقدر قيمته السوقية في حدود 25 مليون يورو بحسب التقارير.