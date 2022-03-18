ريال مدريد يحدد مصير بنزيما من الكلاسيكو ومواجهة تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما لم يتدرب بشكل جماعي مع زملائه في ريال مدريد خلال تدريبات الجمعة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن بنزيما قام بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية بشكل منفرد.

الصحيفة أكدت أن إمكانية مشاركة هداف النادي الملكي في المباراة لا تتجاوز نسبة 40% من منظور النادي الملكي وجهازه الطبي.

وأكدت أن النادي الملكي لن يتعجل عودة بنزيما بأي شكل من الأشكال حتى لو كان ذلك من أجل المشاركة ضد برشلونة في الكلاسيكو.

ويرى ريال مدريد أن مشاركة اللاعب في مباراة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا أهم بكثير من اللعب في الكلاسيكو بدوري شبه محسوم.

وكان بنزيما قد تعرض للإصابة في مواجهة ريال مايوركا التي انتهت للنادي الملكي بثلاثة أهداف نظيفة، كان هناك شكوكًا كبيرة حول لاحقه بالكلاسيكو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثالث برشلونة وللأخير مباراة أقل.