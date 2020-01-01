ريال مدريد يحدد سعر مدافع الفريق

هل يغادر في الصيف الجاري بلا رجعة؟

حدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر الظهير الأيسر، سيرخيو ريجيلون، والذي يعود إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة مع إشبيلية.

تشيلسي على رأس الفرق التي ترغب في التعاقد مع ريجيلون وذلك بعد فشل جلب بن تشيلويل من ليستر سيتي في ظل إصرار الأخير على 80 مليون إسترليني للموافقة على بيع اللاعب.

وظهر صاحب الـ23 عامًا بشكل رائع مع مدربه السابق في ريال مدريد جوليان لوبيتيجي رفقة الفريق الأندلسي ووصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بجانب إنهاء الدوري الإسباني في المركز الرابع.

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وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ نابولي يرغب في الحصول على خدمات ريجيلون، إذ يراه المدرب جنارو جاتوزو البديل الأفضل لفوزي غلام الذي يتعرض للإصابات بصورة متكررة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ ريال مدريد لا يمانع التخلي عن اللاعب، خاصة وأنّ الملكي مجبر على بيع عدد من لاعبيه قبل إتمام صفقات جديد وذلك تجنبًا لأي أزمة اقتصادية بعد جائحة كورونا.

وأكدت الشبكة أنّ المبلغ المتوقع حصوله من بيع اللاعب المعار إلى الفريق الأندلسي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر أشرف حكيمي بعد رحيله إلى إنتر الإيطالي مقابل 40 مليون يورو في سوق الانتقالات الجارية.