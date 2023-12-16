ريال مدريد يجهز صدمة للبرازيل بشأن كارلو أنشيلوتي!

المدرب الإيطالي محل عراك بين أهم ناد في أوروبا وأهم منتخب في العالم

يبدو ريال مدريد أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام عقد جديد مع كارلو أنشيلوتي، أو بالأحرى تمديد العقد الجاري لعام إضافي.

يأتي هذا رغم إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر رئيسه إدواردو دومينجيز أن البرازيل سيدربها كارلو أنشيلوتي في كوبا أمريكا 2024!.

وفي ظل حالة عدم اليقين حول مستقبل المدرب الإيطالي داخل قلعة الملكي، أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بأن ريال مدريد يدرس تقديم عرض تمديد للعقد.

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نتائج ريال مدريد الطيبة هذا الموسم على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هي ما حفز إدارة فلورنتينو بيريز على الأحرى لاتخاذ هذه الخطوة.

يذكر أن العديد من الأسماء قد طرحت لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد، أبرزها تشابي ألونسو وراؤول جونزاليس، إضافة إلى وجود زين الدين زيدان كخيار دائم.