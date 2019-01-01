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ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع إيريكسن

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Getty Images
النادي الملكي بات قريبًا من إتمام صفقات إيريكسن من توتنهام
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق شفهي مع الدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، للانضمام لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

إيريكسن لديه عقد مع السبيرز ينتهي في 2020 ولم يتوصل لاتفاق للتمديد حتى الآن.

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لديه علاقة قوية مع مالك السبيرز، داني ليفي، وسبق وتعاقد مع لوكا مودريتش وجاريث بيل، إلا أنّ محاولات الملكي لضم ماوريسيو بوتشيتينو بعد رحيل زين الدين زيدان تسببت في أزمات بين الفريقين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ توتنهام طلب 250 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 27 عامًا ولكن المبلغ انخفض إلى 150 مليون يورو، بيد أنّ الملكي يلعب على نقطة رفض اللاعب تجديد عقده لضمه بمبلغ أقل من ذلك.

وسوف يحصل اللاعب على زيادة في راتبه مع ريال مدريد بنحو 4 ملايين يورو عما يتقاضاه حاليًا في توتنهام.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يقترب من حسم صفقة إيدين هازارد من صفوف تشيلسي كما يراقب موقف بول بوجبا في مانشستر يونايتد.

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