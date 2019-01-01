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توتنهام يحدد السعر الأخير لبيع إيريكسين لريال مدريد

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(C)Getty Images
تعرف على المبلغ المطلوب من توتنهام للتخلي عن إيريكسين لصالح ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حدد نادي توتنهام الإنجليزي المبلغ النهائي للتخلي عن كريستيان إريكسين، لاعب الفريق، والمطلوب في ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ريال مدريد يبحث عن تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والابتعاد عن المنافسة في الليجا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ توتنهام لن يتخلى عن النجم الدنماركي بأقل من 130 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 150 مليون يورو.

وأشارت إلى أنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مقتنع بإمكانيات اللاعب ويحاول استغلال انتهاء عقده في 2020 للتعاقد معه بأقل من ذلك.

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وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة البلانكوس في ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد والذي قد يكلف 180 مليون يورو.

وبجانب بوجبا وإيريكسين هناك أكثر من لاعب ارتبط اسمه بريال مدريد وعلى رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

 

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