توتنهام يحدد السعر الأخير لبيع إيريكسين لريال مدريد

تعرف على المبلغ المطلوب من توتنهام للتخلي عن إيريكسين لصالح ريال مدريد

حدد نادي توتنهام الإنجليزي المبلغ النهائي للتخلي عن كريستيان إريكسين، لاعب الفريق، والمطلوب في ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ريال مدريد يبحث عن تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والابتعاد عن المنافسة في الليجا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ توتنهام لن يتخلى عن النجم الدنماركي بأقل من 130 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 150 مليون يورو.

وأشارت إلى أنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مقتنع بإمكانيات اللاعب ويحاول استغلال انتهاء عقده في 2020 للتعاقد معه بأقل من ذلك.

🗓️ 31/3/2018:



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"سمعت الجماهير تنادي زلاتااان، فأعطيتهم زلاتان!" - إبرا بعد المباراة 🎙️😅 pic.twitter.com/nxBwiP0SLe — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة البلانكوس في ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد والذي قد يكلف 180 مليون يورو.

وبجانب بوجبا وإيريكسين هناك أكثر من لاعب ارتبط اسمه بريال مدريد وعلى رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.