ريال مدريد يتهم رابطة الليجا بمحاباة برشلونة

تذمر في ريال مدريد بسبب ما يسمونه بمجاملة برشلونة

ذكرت صحيفة آس المدريدية أن هناك حالة من الضجر داخل جدران ريال مدريد بسبب الجدول الجديد لبقية مباريات الدوري الإسباني.

وستعود منافسات الليجا في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وفي العالم أجمع.

وحول ذلك، وفي تقرير نشرته الصحيفة المقربة من ريال مدريد صباح اليوم الإثنين، تبين أن هناك حالة من عدم الرضا عن الجدول من قبل النادي الملكي.

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والسبب في ذلك هو أن برشلونة سيلعب معظم مبارياته أو المباريات الأربعة التي تم تحديد موعدها رسميًا قبل ريال مدريد بـ 24 ساعة.

وهذا الوضع هو عكس ما كانت عليه الأمور من قبل، حيث كان من المقرر وفقًا للجدول السابق أن يلتقي ريال مدريد مع إيبار قبل مواجهة برشلونة وريال مايوركا.

ولكن التعديلات الجديدة جعلت مباراة برشلونة ومايوركا في الثالث عشر من يونيو ومواجهة ريال مدريد وإيبار في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وحسب آس فإن الغضب الذي يشعر به ممثلي ريال مدريد يأتي من حالة الضغط التي ستكون على لاعبي الفريق دائمًا نظرًا لأنه سيلعب كل مبارياته بعد المنافس المباشر.

ويبدو في ذلك أن هناك اتهامًا ضمنيًا لرابطة الدوري الإسباني والتي اعتمدت الجدول الجديد لاستئناف المسابقة بمحاباة برشلونة على حساب ريال مدريد فيما يتعلق بالجدول.

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يذكر أن برشلونة حامل لقب البطولة هو صاحب الصدارة في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن المنافس المباشر والملاحق الدائم ريال مدريد.