ريال مدريد يتمسك بالصدارة ويتغلب على خيتافي بهدفين

ريال مدريد ينفرد بالصدارة...

نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب خيتافي، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة للفريقين من مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد، إلى النقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 29 في المركز العاشر.

المباراة بدأت بقوة من ريال مدريد، وفي الدقيقة الثامنة جاء التهديد الأول بعد عرضية من مورديتش سددها خوسيلو، ولكن الكرة ارتطمت في العارضة ومرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

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وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول، ترجم ريال مدريد سيطرته إلى هدف أول برأسية خوسيلو، بعد عرضية من الجانب الأيمن لعبها فاسكيز.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سقط روديجر أرضًا، وتم استبداله بالفعل مع بداية الشوط الثاني، إذ لم يتمكن من الخروج بين الشوطين دون مساعدة الجهاز الطبي.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط، كاد ماسون جرينوود أن يتعادل لخيتافي، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد، في الدقيقة 56 مرر فينيسيوس جونيور الكرة إلى خوسيلو، الذي حولها بدوره إلى تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليعلن عن الهدف الثاني للميرينجي.

وفي الدقيقة 63، كاد خوسيلو أن يسجل الهاتريك، بعدما انفرد بمرمى خيتافي، قبل أن يمرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور الذي حاول مراوغة الحارس ثم سدد تسديدة تصدى لها الحارس ببراعة.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، تعاطف القائم مع ريال مدريد، وتصدى لتصويبة بورخا مايورال القوية، ليستمر تقدم الميرينجي بهدفين دون رد.