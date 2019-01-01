ريال مدريد يتقدم بعرض لمانشستر سيتي بضم سترلينج مقابل بيل

نادي ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات رحيم سترلينج من مانشستر سيتي مقابل بيل ومبلغ مالي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود نية لدى نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات اللاعب رحيم سترلينج من مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يحضر عرضًا قيمته ٧٠ مليون جنيه استرليني لتقديمه لمانشستر سيتي بالإضافة لعقد جاريث بيل الويلزي.

جاريث بيل يحدد موقفه النهائي من الرحيل عن ريال مدريد في يناير

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الصيف الماضي على اجتماع أحد ممثلي اللاعب بشخص من إدارة ريال مدريد لضمه في الصيف لكن الفريق الإسباني لم يقدم عروضًا قط.

وسيتواجد أحد ممثلي ريال مدريد في مواجهة منتخب إنجلترا المقبلة أمام مونتينجرو من أجل متابعة اللاعب عن كثب قبل ضمه لكتيبة النجوم في الفريق الملكي.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت اليوم أن جاريث بيل قد قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية في الشتاء القادم.