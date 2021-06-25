خطوات سريعة..

تحركت إدارة ريال مدريد سريعًا لتعويض رحيل القائد سيرخيو راموس وكذلك الرحيل المحتمل لرافاييل فاران، حيث تعكف على ضم مدافع إشبيلية جول كوندي في الميركاتو الصيفي الحالي.

راموس انتهى عقده ولم يتوصل إلى اتفاق حول التجديد مع الملكي، فيما يبدو أن فاران قاب قوسين أو أدنى من الرحيل باتجاه مانشستر يونايتد وفقًا لأغلب الصحف الإنجليزية.

شبكة "ABC" الإسبانية في تقرير لها يوم الجمعة كشفت أن ريال مدريد تواصل مع جول كوندي وممثليه بالفعل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقله إلى سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

ويستعد ريال مدريد لتقديم عرض كبير نوعًا ما لإدارة إشبيلية بقيمة 50 مليون يورو، غير أن النادي الأندلسي يُطالب حاليًا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 80 مليون يورو.

80 مليون هو مبلغ لا يمكن لريال مدريد في الوقت الراهن تحمله بالنسبة لمدافع، لذلك فالأمر متروك إلى مرونة إشبيلية وما ستصل إليه المفاوضات بين الطرفين حول تخفيض هذه القيمة.

وكان كوندي قد أعلن في تصريحات سابقة نيته مغادرة إشبيلية الموسم المقبل بحثًا عن تحدٍ كبير مع نادٍ أكبر، ويبدو أنه لن يمانع على الإطلاق ارتداء قميص أحد أكبر الأندية في العالم، ريال مدريد.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هو المفضل لإدارة الملكي، لكن في الوقت نفسه فإن فلورنتينو بيريز وحاشيته لا يريدون إنهاء الاتفاق بالكامل معه لحين معرفة موقف فاران النهائي.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن بيريز فتح الباب أمام رحيل فاران في تصريحات إعلامية، عندما قال أنه حتى الآن لا يعرف مستقبل الدولي الفرنسي، وأن بعد بطولة اليورو سوف تحسم الأمور.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد ليس الوحيد المهتم بخدمات كوندي، فهناك تقارير من الصحف الإنجليزية تؤكد أن اللاعب مراقب من تشيلسي على وجه الخصوص.