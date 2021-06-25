بيريز: بيل لاعب عظيم ولا أعرف ما سيحدث مع فاران

فلورنتينو بيريز يرد على الأسئلة الصعبة فيما يتعلق بعودة جاريث بيل ورحيل فاران وإمكانية اللعب على ملعب أتليتكو وهل تأثر ريال مدريد من جائحة كورونا.

رد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على العديد من الأسئلة التي تشغل بال مشجعي فريقه؛ أسئلة عن الراحلين عن نادي العاصمة الإسبانية آخرهم زين الدين زيدان وسيرخيو راموس، وكذلك عن القادمين إلى الفريق لتدعيم صفوفه، وفي الوقت نفسه لم يغفل الحديث عن لاعبيه المعارين مثل جاريث بيل وأين سيلعب ريال مدريد الموسم المقبل.

وأجرى بيريز حورًا مطولًا مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية تحدث فيه عن أكثر من قضية أو أزمة ارتبط بها ريال مدريد في الآونة الأخيرة.

وقال بيريز: "أعتقد الآن أن كرة القدم تحتاجني. أعتقد أن علينا تغييرها".

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هل يلعب ريال مدريد في واندا ميتروبوليتانو؟

وواصل بيريز حديثه وقال عن تجديدات ملعب سنتياجو بيرنابيو "الملعب؟ عمل عظيم سيمكنكم زيارته. أمل أن ننتهي منه بنهاية السنة المقبلة".

وعن حضور الجماهير التي سُمح بدخولها المدرجات في الملاعب افسبانية بداية من الموسم المقبل رد قائلًا: "نجهز لإمكانية دخول الجمهور الموسم المقبل. لا نرغب في اللعب في واندا ميتروبوليتانو ملعب جارهم أتليتكو مدريد- كنت أتناول الطعام مع سيريثو –رئيس أتليتكو- دائمًا كريم للغاية، لم يخبرني بذلك لكنني واثق من سعادته إن طلبنا منه ذلك إلا أن هذه الفكرة ليست مطروحة".

ويلعب ريال مدريد منذ جائحة كورونا على ملعبه الفرعي ألفريدو دي ستيفانو.

هل استحق كاسياس وداعًا أفضل؟

تطرق بيريز للحديث عن علاقته بالنجوم خاصة في ظل رحيل سيرخيوراموس وزيدان الأخير "ليس من السهل التعامل معهم لكنني عرفت كيف أدير الأمور لسنوات عدة وأعتقد أنني أدرتها جيدًا. أفعل دائمًا كل شيء من أجل ريال مدريد؛ راؤول قال ذلك في مؤتمره الوداعي. رحيل كاسياس؟ اليوم الذي رحل فيه لم يسر جيدًا، تحدثت معه وأخبرته بوجوب توديعه مع بطولاته، ربما مع التوتر في اليوم السابق الأمور لم تنجح، كان عليه أن يودعنا كأسطورة".

وأكد بيريز أن راؤول لديه كل الإمكانيات ليكون مدربًا لريال مدريد لكن في للوقت الحالي الفريق بحاجة لمدرب لديه خبرة.

وتحدث رئيس ريال مدريد عن الانتقالات وقال: "لدينا فريق عظيم، هل نبحث عن جالاكتيكوس جديد؟ مدريد دائمًا يعمل ليكون الأفضل لكننا لدينا فريق عظيم به عناصر شابة؛ في خط الدفاع كاربخال أتى وعمره 9 سنوات وراموس كان في التاسعة عشرة وفاران ومارسيلو 18 سنة. عليك الاعتناء بهم والعمل معهم. لدينا 35 لاعبًا وعلينا فقط تسجيل 25 منهم".

كيف أثرت الجائحة على ريال مدريد؟

وعن رده عما قاله خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري بإن ريال مدريد الوحيد الذي تحاوز أزمة جائحة كورونا المالية "قال ذلك لأنني قلت إن كرة القدم تموت. مدريد يعاني بشدة في العامين الماضيين. كنا نتوقع دخل 900 مليون والآن يدخل لنا 600، كلفتنا السنتين الماضيتين 500 مليون. كرم وسخاء اللاعبين سمح لنا بتحسين وضعنا".

هل يرحل فاران عن ريال مدريد؟

تطرق بيريز صراحة للحديث عن رفاييل فاران مدافع الفريق الذي تتناثر حوله الشائعات عن قرب انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي "لا أعرف ما يحدث، حينما يعود من بطولة اليورو سنراه. تتبقى في عقده سنوات ولم نتحدث معه. التوقيع والتجديد بعد اليورو. لم نعرض عليه أي عرض؛ هو معنا منذ سنوات ويتصرف جيدًا جدًا، إن أراد الرحيل فسيقول والمر ذاته بالنسبة لاستمراره".

وعن قائد الفريق البرازيلي مارسيلو قال: "نعم سيستمر قائدًا للفريق، يستحق ذلك. من الصعب أن تجد ظهير أيسر يشبه مارسيلو، مع سابقه روبروتو كارلوس أعتقد أنهما أفضل من شغلا هذا المركز في التاريخ".

هل يعود جاريث بيل لريال مدريد؟

تحدث بيريز عن حالة الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الذي أعير الموسم الماضي لتوتنهام "لاعب عظيم. أذكر النهائيات التي ساعدنا على حسمها. أراه واحدًا من أفضل لاعبي أوروبا. آخر ما أتذكره له نهئي كييف، سجل هدفًا مقصيًا رائعًا وسجل هدف آخر، رأسيته في لشبونه. وانطلاقته ضد برشلونة في فالنسيا في كأس ملك إسبانيا. هل أحب أن يبقى؟ أحبهم جميعًا".

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