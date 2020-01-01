ريال مدريد يبيع المزيد من نجومه الشباب لحل مشاكله الاقتصادية

نادي ريال مدريد يقرر التخلي عن المزيد من نجومه الشباب من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يمر بها.

قرر نادي ريال مدريد بيع المزيد من نجومه الشباب في الفترة المقبلة من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للفريق في تلك الفترة الصعبة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن تضحية ريال مدريد ستأتي بالشباب الأقل مشاركة رفقة الفريق الأول.

وكان النادي الملكي قد باع أشرف حكيمي بالفعل لصالح إنتر قبل أسابيع مقابل حوالي 45 مليون يورو قابلة للزيادة ببعض الإضافات.

المزيد من الفرق

ومن ضمن الأسماء التي كشفت عنها الصحيفة ظهر اللاعب ماريانو دياز ومعه سيرخيو ريجيلون بالإضافة لبورخا مايورال وأوسكار رودريجيز.

ويستهدف ريال مدريد الحصول على مبلغ مالي تقدر قيمته بحوالي 100 مليون يورو من تلك الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وفي حال نجح ريال مدريد في الوصول لذلك الرقم سيكون هذا هو الصيف الأنجح على مستوى الدخل من بيع اللاعبين بعد صيف 2017 الذي جمع فيه الفريق 98 مليون يورو.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن ريال مدريد لن يقوم بصفقات كبيرة على مستوى الشراء لهذا الموسم في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا على الجميع.