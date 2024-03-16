ريال مدريد وباريس الأكثر تأثرًا .. مواجهة مانشستر سيتي تدمر حظوظ الملكي في الأبطال!

مانشستر سيتي يدمر حظ ريال مدريد في معانقة ذات الإذنين...

تقلصت حظوظ ريال مدريد، في الفوز بدوري أبطال أوروبا، على عكس باريس سان جيرمان، الذي زادت فرصه بعد القرعة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.

وأسفرت القرعة، عن وقوع ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، بينما سيلعب باريس سان جيرمان، أمام برشلونة في ربع نهائي البطولة.

وكانت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، قد قدمت إحصائية في نسب فوز الفرق المشاركة بالبطولة، وكانت نسبة ريال مدريد، فيها تصل إلى 17% كأكثر الفرق المرشحة للفوز باللقب خلف مانشستر سيتي، ولكن بعد القرعة تقلصت بنسبة 3.94%.

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على الجانب الآخر، نسبة فوز باريس سان جيرمان، بالفوز باللقب قبل القرعة كانت 11.96%، ولكن بعد الإعلان عن مواجهة برشلونة ارتفعت النسبة إلى 16.15%، بزيادة 4.19، كأكثر الفرق الثمانية التي ارتفعت نسبهم.

جدير بالذكر أن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون يومي 9 و10 أبريل 2024، على أن تكون مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.