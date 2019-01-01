ريال مدريد يُخطط لعرض مهاجميه على ميلان

اجتماع حاسم بين الناديين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ندخل الأيام الـ10 الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي ويبدو أن الإثارة والانتقالات المهمة لن تتوقف.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أشارت لتحديد ريال مدريد وميلان موعدًا لاجتماع جديد في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، بعدما كان مسؤولو الناديين قد اجتمعا في بداية الصيف وأسفر اجتماعهم عن انتقال ثيو هيرنانديز للروسونيري.

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الصحيفة الوردية أوضحت أن ريال مدريد يرغب في استغلال فشل تعاقد ميلان مع آنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد، ذلك بعرض مهاجميه على الفريق الإيطالي، ماريانو دياز ولوك يوفيتش.

دياز لا يبدو أنه سيحصل على فرصة اللعب كثيرًا تحت قيادة زين الدين زيدان الموسم القادم، ولذا يبحث الريال عن نادٍ جديد له، فيما بات الاتجاه لإعارة يوفيتش الموسم القادم ليحصل على فرصة اللعب بانتظام، رغم أنه انضم للريال هذا الصيف قادمًا من إنتراخت فرانفكورت.

الصحف الإسبانية تحدثت في الآونة الأخيرة عن رغبة زيدان في خروج يوفيتش من الفريق معارًا لأنه قرر استمرار كريم بنزيما كمهاجم أساسي الموسم القادم، ويبدو أن الإدارة ترى ميلان وجهة جيدة للاعب الصربي.

مشكلة واحدة تلوح في الأفق هي أن الروسونيري يبحث عن مهاجم متحرك يلعب بجوار كريشتوف بيونتيك، ولذا قد يرفض ضم دياز أو يوفيتش لأنهما يلعبان أكثر كمهاجم متمركز داخل منطقة الجزاء "مهاجم رقم 9".