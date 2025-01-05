دعم الكبار .. ريال مدريد يلتزم الصمت وميلان يمد يد العون بحل سحري لبرشلونة في قضية أولمو

برشلونة في مأزق حقيقي ولكنه يتلقى دعمًا قويًا من عملاقي إسبانيا وإيطاليا

في الوقت الذي تُحاول به بعض الأندية استغلال أزمة برشلونة بشأن قيد لاعب وسطه داني أولمو في قائمته المحلية للموسم الجديد، تلقى النادي الكتالوني دعمًا كبيرًا من منافسه الأزلي ريال مدريد ونادي ميلان الإيطالي.

الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية كانا قد رفضا تسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة، إذ تم الإعلان عن هذا الأمر خلال بيان رسمي نشره السبت، وهو ما يجعل اللاعب حرًا في التعاقد مع أي نادٍ آخر.

وفيما تدخلت عدة أندية إسبانية في القضية وضغطت على رابطة الليجا لعدم منح أي استثناءات لبرشلونة وراقبت كل ما يحدث بشكل حثيث، وعلى رأسها الثلاثي أتليتك بلباو وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، التزم ريال مدريد الصمت تمامًا ورفض التدخل في الملف لا من قريب ولا من بعيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرئيس فلورنتينو بيريز عبر عن موقف ناديه بوضوح حين قال في أحد الحفلات، كما نقلت شبكة ريليفو، "علينا ترك برشلونة وشأنه، هم شركاء لنا وليسوا منافسين".

من جانب آخر، مد نادٍ كبير آخر مد العون للبارسا لمساعدته على الخروج من تلك الورطة، وهو ميلان صاحب الـ7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، حيث أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن النادي تقدم بعرض لاستعارة أولمو حتى نهاية الموسم الجاري ومن ثم يستطيع العودة إلى فريقه الإسباني الصيف القادم، حيث سيكون البارسا قادرًا على قيده بعقد جديد بعد حل مشاكله المالية مع الرابطة.

يُشار إلى أن أولمو، المتوج مع إسبانيا بلقب يورو 2024، ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي وكذلك دوري روشن السعودي.