مبابي يتحول إلى "سانتا" .. الفرنسي يمنح زملائه في ريال مدريد هدايا قيمتها 300 يورو!

إصدار خاص للنجم الفرنسي

قرر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الاحتفال بأعياد الميلاد في العام الأول له مع ريال مدريد بأفضل صورة ممكنة، من خلال منح زملائه هدايا فخمة قيمة الواحدة منها 300 يورو.

مبابي مر ببداية صعبة مع ريال بسبب هبوط مستواه وانخفاض معدله التهديفي منذ قدومه في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، ولكن مستواه تحسن مؤخرًا وساعد الفريق على الفوز 3/0 أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء الماضي، في نهائي كأس إنتركونتيننتال بملعب لوسيل في قطر.

موقع "ريليفو" قال إن مبابي قرر نشر البهجة والابتسامة على وجوه زملائه في ريال مدريد بمناسبة أعياد الميلاد، حيث تحول إلى "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" بتوزيع مجموعة من مكبرات الصوت الفخمة على أعضاء الفريق.

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وأشار الموقع إلى أن مكبرات الصوت التي وزعها مبابي كانت من ماركة لويفي ذات الإصدار المحدود، وتعمل بتقنية البلوتوث ويصل سعرها إلى 300 يورو في السوق الأوروبي.

ويحمل هذا الإصدار الخاص اسم "Sync with Kylian"، وهو مستوحى من الإنجازات الرياضية لمبابي، ويتمتع بجودة عالية للغاية في توزيع الصوت.

وفي سياق متصل، أفاد "ريليفو" أن مبابي يتلقى طلبات إعلانية وشراكات تجارية بشكل أسبوعي في مدريد، حيث تسمح له إحدى الشركات التي يرتبط بها بالفعل، إجراء عمليات التسليم المبكرة للمنتجات خلال فترة أعياد الميلاد.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين في 22 مباراة لعبها مع ريال مدريد بكل البطولات حتى الآن.