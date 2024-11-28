سلوت: ريال مدريد كان مثل الألم في مؤخرتنا، وهذا ما أثبته صلاح ومبابي لنا!

سعادة هائلة لدى المدرب الهولندي

أعرب آرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن شعوره بالسعادة البالغة بعد فوز فريقه على ريال مدريد بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بعد سلسلة من المعاناة والهزائم تحت قيادة المدرب السابق يورجن كلوب، نجح سلوت في إنهاء هذه العقدة، عن طريق الفوز على كارلو أنشيلوتي ورجاله، بثنائية سجلها كودي جاكبو وأليكسيس ماك أليستر، بالمواجهة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وقال الهولندي في تصريحات لشبكة "TNT Sports":"هذه المباراة لا تشبه غيرها، لأننا لعبنا أمام فريق فاز بدوري أبطال أوروبا كثيرًا، وسيطر على القارة لسنوات عديدة، وكان مثل الألم في مؤخرة ليفربول لفترة طويلة، نحن في أسبوع كبير ومهم للغاية للفريق، ونفس الأمر في الأسبوع القادم لأننا سنلعب ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، ولكني سعيد جدًا بما شاهدته الليلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن تصدر فريقه لدوري الأبطال:"لم أضع أي جدول للنقاط التي يجب أن نحصل عليها، عندما تأتي إلى فريق كبير فأنت تحاول غرس أفكارك بأسرع وقت ممكن، هذا الأمر لم يكن صعبًا، لأن هناك بعض التشابهات مع أسلوب يورجن كلوب، بالإضافة للجودة الهائلة التي نتمتع بها".

وعن ركلة الجزاء الضائعة من كيليان مبابي:"كان نفس الموقف عندما ذهب محمد صلاح لتسديد ركلته، تتوقع دائمًا أن يسجلها، بسبب السجل المميز الذي يتمتع به كل منهما، ولكنهما اليوم أظهرا أنهما مجرد بشر، كيليهر كان رائعًا في الركلة التي تصدى لها وساعدنا كثيرًا".

يذكر أن انتصار ليفربول جعله يواصل احتلاله المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأبطال بـ15 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر و3 عن برشلونة، بينما يأتي ريال مدريد بالمركز الرابع والعشرين بـ6 نقاط.