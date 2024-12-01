كورتوا يُبرئ مبابي من اتهامات جمهور ريال مدريد ويُقدم له "روشتة" النجاح في الفريق "المتطلب"

الحارس البلجيكي يُقارن بين وضعه ووضع المهاجم الفرنسي

برأ تيبو كورتوا زميله كيليان مبابي من اتهامات بعض جمهور ريال مدريد له باللامبالاة وعدم الالتزام والغرور، مقدمًا له "روشتة" النجاح في الفريق الذي وصفه بالمتطلب جدًا.

مبابي ساهم في فوز ريال مدريد على خيتافي اليوم في الدوري الإسباني، إذ سجل الهدف الثاني في لقاء الفوز 2-0، وهو الانتصار الذي قلص الفارق مع برشلونة في صدارة جدول ترتيب الليجا إلى نقطة واحدة فقط مع امتلاك الملكي لمباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

كورتوا تحدث بعد المباراة قائلًا عن وضع زميله الفرنسي "مشكلة مبابي ليست في عدم إحراز الأهداف، فهو يُسجل الكثير من الأهداف الرائعة في التدريبات، وضع مبابي حاليًا مشابه كثيرًا لما حدث لي، ريال مدريد فريق متطلب جدًا ومتطلباته ليست سهلة أبدًا، اللاعبون يصلون إلى هنا وهم يدركون تمامًا ما الذي ينتظرهم ولكن الأمر لا يكون سهلًا دومًا، أحيانًا كلما تحاول أكثر تحصل على نتائج أقل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف مقدمًا روشتة النجاح "عليه أن يبقى هادئًا، وأن يقوم بالأمور السهلة ومن ثم الصعبة، مجرد أن ينجح في ذلك فأنا واثق في أن أهدافه ستأتي. ما يحدث له ليس بسبب نقص الاحتراف أو الرغبة. هو نفس الشيء الذي حدث لي في البداية. ليس الأمر متعلقًا بالرغبة الأقل أو عدم الاجتهاد، ببساطة هناك لحظات لا تسير فيها الأمور كما يجب. تحتاج إلى مباراة تكون بمثابة نقطة التحول وأنا واثق أنه سيجدها".

أتم "لقد سجل اليوم من فرصة صعبة، آمل أن يُساعده ذلك في اكتساب الثقة، أتمنى أن يُسجل ثلاثية في مرمى أتلتيك بلباو".