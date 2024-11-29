يشرح ما يحدث لمبابي؟ مايكل أوين: اللعب في ريال مدريد جعلني أفقد التنفس

تجربة دمرت مسيرته

في خضم الجدل الدائر حول أداء كيليان مبابي مع ريال مدريد، خرج النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين للحديث عن تجربته مع النادي الإسباني.

أوين الذي سبق له الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2001، انتقل إلى ريال من ليفربول في 2004، في صفقة وصلت قيمتها إلى 12 مليون يورو.

وقال مهاجم منتخب إنجلترا السابق في تصريحات مع "ذا أثلتيك":"عندما علمت باهتمام ريال مدريد كانت لدي مشاعر مختلطة، كنت فخورًا باهتمامهم بي، ولكن في الوقت ذاته لم أكن متأكدًا من الأمر، تقلبت على السرير لمدة أسبوع تقريبًا قبل اتخاذ القرار النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"تحدثت مع رافا بينيتيز وريك باري، وقلت لهم دعونا نتفق على بقائي لمدة عام أو عامين ثم سأعود، هذا ما أحتاجه، لم أرغب في الرحيل عن ليفربول لأنه فريقي المفضل، لكني تساءلت عن إمكانية شعوري بالندم إذا لم أحاول".

وواصل حديثه:"الانتقال إلى ريال مدريد كان نهاية التصور السائد عني كلاعب، الانضمام لهذا الفريق بمثابة الكأس المقدسة لأي شخص، ولكن الضغط كبير جدًا لدرجة أنك لا تستطيع التنفس، يمكن أن تفقد جوهرك هناك، هذه الخطوة كلفتني حياتي المهنية".

يذكر أن أوين لعب لمدة موسم واحد فقط مع ريال، سجل خلالها 13 هدفًا في 36 مباراة، ليعود بعدها إلى إنجلترا من بوابة نيوكاسل يونايتد ومنه إلى مانشستر يونايتد ثم ستوك سيتي قبل الاعتزال في يوليو 2013.