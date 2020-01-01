ريال مدريد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 مانشستر سيتي

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9’ تمريرة طولية فى إتجاه فينسيوس جونيور على الجهة اليسري لكن ابعدها كاييل وولكر إلى الحارس إيديرسون

8’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل يسار المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

7’ جابرييل جيسوس يستخلص الكرة من سيرخيو راموس من منتصف الميدان وينطلق بها لكن يتدخل معه ويستخلصها المدافع رافاييل فاران ويبعدها بنجاح

6’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في منتصف الميدان

5’ تمريرة طولية فى إتجاه فيرلاند ميندي على الجهة اليسري لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

4’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة فى منتصف الميدان

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بنجامين ميندي ابعدها الدفاع وترتد امام رياض محرز داخل يسار المنطقة ومحاولة التدسيد لكن ابعدها الدفاع بنجاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كلاوديو برافو / ديفيد سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج / جواو كانسيلو / فيرناندينيو / فيليب فودين

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / كايل وولكر / إيميريك لابورت / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي / إيلكاي جوندوجان / رودريجو هيرنانديز / كيفين دي بروين / رياض محرز / جابرييل جيسوس / بيرناردو سيلفا

البدلاء / إيدير ميليتاو / مارسيلو / توني كروس / ألفونس أريولا / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / لوكا يوفيتش /

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة / إيسكو

تشكيل الفريقين:

أما مانشستر سيتي فتمكن من تحقيق الفوز في آخر لقاءاته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي ليستر سيتي بنتيجة 1-0، ويحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب في الجدول برصيد 57 نقطة.

وكان نادي ليفانتي قد عرقل الملكي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 1-0، حيث تمكن خوسيه لويس موراليس من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 من عمر المباراة، وبهذه الهزيمة فقد الأبيض صدارة الدوري الإسباني ليحتل غريمه التقليدي برشلونة المركز الأول في الجدول برصيد 55 نقطة ويتوقف رصيد الملكي عند 53 نقطة ويهبط للمركز الثاني في الترتيب.

بعد الهزيمة في آخر لقاءاته في الدوري الإسباني ، يستعد ريال مدريد للقاء مانشستر سيتى في دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا ، ويقام اللقاء على ملعب ستاد سانتياجو بيرنابيو بإسبانيا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروب 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./