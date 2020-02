ريال مدريد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

9’ تمريرة طولية فى إتجاه فينسيوس جونيور على الجهة اليسري لكن ابعدها كاييل وولكر إلى الحارس إيديرسون

8’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل يسار المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

7’ جابرييل جيسوس يستخلص الكرة من سيرخيو راموس من منتصف الميدان وينطلق بها لكن يتدخل معه ويستخلصها المدافع رافاييل فاران ويبعدها بنجاح

6’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في منتصف الميدان

5’ تمريرة طولية فى إتجاه فيرلاند ميندي على الجهة اليسري لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

4’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة فى منتصف الميدان

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بنجامين ميندي ابعدها الدفاع وترتد امام رياض محرز داخل يسار المنطقة ومحاولة التدسيد لكن ابعدها الدفاع بنجاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كلاوديو برافو / ديفيد سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج / جواو كانسيلو / فيرناندينيو / فيليب فودين

