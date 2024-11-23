تصريحه لن يُغير أي شيء .. "علاقة غريبة" بين ريال مدريد ورودري وهذه حقيقة الصفقة المحتملة!

النجم الإسباني أثار حالة من الجدل في مدريد الفترة الأخيرة

منذ حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، وهناك علاقة غريبة تربط "الفائز" رودري بريال مدريد، وهذا ما تعكسه تصريحات نجم مانشستر سيتي.

الدولي الإسباني نجح في الحصول على الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تشير كل التوقعات نحو حصول فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وهو ما دفع إدارة النادي الإسباني لمقاطعة الحفل تضامنًا مع الجناح البرازيلي.

صحيفة "ماركا" قالت إن اللاعب يعيش علاقة غريبة مع ريال مدريد، لأنه على الرغم من حديثه عن احترامه لقرار ريال بالغياب عن حفل الكرة الذهبية يوم 28 أكتوبر الماضي، إلا أنه قرر توجيه بعض الرسائل الساخرة من النادي الإسباني ولاعبه فينيسيوس جونيور في تصريحات مختلفة في الأيام الأخيرة.

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وهو ما جعل اللاعب مستهجنًا لبعض قطاعات مشجعي ريال مدريد، قبل أن يخرج بتصريح آخر يبدو وكأنه مصالحة لهم عندما قال لإذاعة "كادينا سير":"عندما يتصل بك ريال فهذا شرف ويجب عليك دائمًا أن تنتبه".

وقالت "ماركا" إن ريال لم يحاول ضم رودري الصيف الماضي، لأن استراتيجية النادي واضحة بعدم دفع نفقات كبيرة للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة أو اقتربوا من هذا السن، ومن غير المتوقع تعديل هذه اللائحة في صيف 2025، لتجنب تكرار الصفقة الكارثية التي أبرمها النادي بالتعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي في 2019.

ورغم تقدير النادي المدريدي كثيرًا لرودري، إلا أنه لا يتناسب مع الخطط المستقبلية له وليس من العناصر التي تعتبر كأهداف حقيقية للرئيس فلورنتينو بيريز ومساعديه في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن رودري يعاني حاليًا من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية عودته للظهور مع مانشستر سيتي هذا الموسم.