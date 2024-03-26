ريال مدريد ليس المحطة الأخيرة .. هازارد يعود من الاعتزال بدعوة من جيرارد بيكيه!

النجم البلجيكي ينضم إلى "الملوك"

فاجأ البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق، متابعيه بإعلان عودته إلى المستطيل الأخضر من جديد بعد فترة قصيرة من قرار اعتزاله.

واعتزل هازارد كرة القدم العام الماضي بعد فترة مخيبة للآمال مليئة بالإصابات مع ريال مدريد، لكنه قرر العودة من بوابة بطولة كأس العالم للملوك التي تقام في المكسيك.

وتقام هذه البطولة تحت رعاية جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، بمشاركة 32 فريقًا - 10 من إسبانيا، و10 من الأمريكتين و12 ضيفًا أجنبيًا، بينما أكد فريق FURIA FC، الذي يضم الهداف التاريخي للبرازيل نيمار ضمن تشكيلته، حضوره بالفعل، ويكون كل فريق مكونًا من 7 لاعبين فقط.

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ووفقًا لشبكة "ESPN" الإسبانية، سيرتدي اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 33 عامًا حذائه مرة أخرى، بعدما وافق على المشاركة في المنافسة السباعية في أمريكا الشمالية هذا العام.

ومن المنتظر أن يمثل هازارد فريق "Deptostra FC"، وهو فريق يديره اللاعب البلجيكي سيلين ديبت، بينما انضم لنفس البطولة أيضًا المدافع الإنجليزي ريو فيرديناند، لاعب مانشستر يونايتد السابق والذي سيلعب لفريقه الخاص "Five FC".

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان والإنتر السابق، كان قد أعلن انضمامه لكبار النجوم المروجين لبطولة، حيث سيسلم بنفسه جائزة نقدية بقيمة مليون دولار للبطل في المكسيك.