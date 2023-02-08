ريال مدريد لن يخاطر به .. كورتوا خارج كأس العالم للأندية بصورة نهائية!

ريال مدريد قرر ألا يخاطر بحارسه البلجيكي واستبعده نهائيًا من كأس العالم للأندية.

سيغيب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني عن بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها المغرب، حيث تقرر ألا يسافر إلى الرباط سواء لخوض النهائي أو في أسوأ الأحوال مباراة المركز الثالث.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن كورتوا ليس متواجدًا في قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية التي قدمها النادي الملكي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ريال مدريد اختار أن يمنح المقاعد المخصصة لحراس المرمى إلى الثلاثي الصاعد، أندري لونين، ولويس لوبيز، ولوكاس كانيزاريس.

لوائح كأس العالم للأندية تسمح بتسجيل 23 لاعبًا، على أن يكون من بينهم ثلاثة حراس مرمى، مما يعني بالتأكيد خروج كورتوا من خطط كارلو أنشيلوتي في المباراة الثانية بالبطولة.

وبعيدًا عن وضعية كورتوا، فقد ضمت القائمة الثنائي كريم بنزيما وإيدير ميليتاو، حيث من المتوقع أن يسافر الثنائي إلى المغرب في الوقت المناسب لخوض مباراة السبت إذا تمكنا من التعافي بشكل كامل.