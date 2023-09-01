"ريال مدريد لا يدفع المال، بل يدفع المجد" .. أسطورة الملكي يُعلق على التعاقد مع مبابي

تعليق قوي من أسطورة ريال مدريد على ضم مبابي

وصلنا إلى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وقد انفجرت الآمال في نادي ريال مدريد في منتصف الصيف عندما بدا أن كيليان مبابي يرغب في الانضمام إلى النادي الأبيض هذا العام.

لكن انتهي الأمر إلى تأكيد النجم الفرنسي رغبته في البقاء حتى نهاية عقده الصيف القادم مع باريس سان جيرمان.

وبطبيعة الحال يظل الحديث عن انضمام مبابي أمر يشغل الرأي العام الكروي خاصة في إسبانيا، وعلق خورخي فالدانو، اللاعب السابق والمدرب والمدير التنفيذي لريال مدريد الذي يعمل الآن في قناة "موفيستار" الإسبانية كمعلق.

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وأبدى الأرجنتيني رغبة في رؤية مبابي بقميص ريال مدريد قائلًا: "كنت أمل أن ينضم إلى الليجا لأنه مناسب للبطولة، ولكن من الناحية الاقتصادية، من الصعب مواجهة صفقة من هذا النوع في هذه الأوقات".

وأضاف: "إذا غادر مبابي باريس سان جيرمان لأسباب اقتصادية، ستكون هناك عروض لا يمكن الوصول إليها بالنسبة لريال مدريد، لكن ريال مدريد لا يدفع بالمال، بل بالمجد".