ريال مدريد يحدد المدة المتوقعة لغياب كيليان مبابي .. وأنشيلوتي يرفض المخاطرة

الفرنسي يحتاج إلى "شحن البطاريات"

حسم التقرير الطبي لريال مدريد، موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، وموعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام أتالانتا.

وكان كيليان مبابي، قد تعرض لإصابة في فخذه الأيسر بعد تسجيله الهدف الأول للميرنجي، خلال الفوز على أتالانتا، الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفاد التقرير الطبي لريال مدريد أن اللاعب يعاني من إصابة في فخذه الأيسر، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة سبعة أيام على الأقل.

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وخرج مبابي من قائمة ريال مدريد، لمواجهة رايو فاليكانو السبت المقبل في فاليكاس، وهناك شك كبير حول إمكانية مشاركته في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر في قطر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، سيبذل القسم الطبي للنادي كل ما في وسعه لضمان قدرة الفرنسي على خوض المباراة في قطر، والتي لم يتم تحديد خصمها بعد، الأهلي المصري أو باتشوكا المكسيكي.

وأشارت إلى أن الاتجاه داخل ريال مدريد، هو عدم المخاطرة بالاعتماد على مبابي في هذه الرحلة، حيث سيحصل على راحة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من أجل أن يعود ببطاريات مشحونة.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا لم يلحق مبابي بمباراة نهائي الإنتركونتيننتال، فسيكون أمامه فرصة للعودة والمشاركة آخر مباريات العام على ملعب البرنابيو، ضد إشبيلية، ليقول وداعًا لجماهير الميرينجي على الأقل.

وتعرض الفرنسي لإصابته الثانية في الأشهر الأربعة التي لعب فيها مع ريال مدريد، حيث أبعدته الإصابة الأولى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، عندما كان يعاني من إصابة في أوتار الركبة جعلته يغيب عن الديربي في متروبوليتانو ومباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليل.

ويعاني ريال مدريد من لعنة الإصابات التي تحاصر أبرز العناصر الأساسية في الفريق، والتي تدفع أنشيلوتي إلى الاعتماد على فينيسيوس ورودريجو في الهجوم، اللذين تعافيا للتو من الإصابة.