"فجروا الميكروفون" .. فرحة جنونية لخصم ريال مدريد "المغمور" في كأس الملك

القرعة جنبت الملكي مواجهة الكبار مبكرًأ

عاش لاعبو ديبورتيفا مينيرا، أحد فرق دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، ليلة سعيدة بعدما منحهم القدر فرصة تاريخية لمواجهة العملاق ريال مدريد.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أجرى أمس الإثنين، مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت تواجد أندية كأس السوبر الإسباني (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو وريال مايوركا)، بعد إعفائها من الأدوار التأهيلية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لرباعي السوبر الإسباني، حيث يخوضون مباريات دور الـ32 أمام الفرق الأقل تصنيفًا في المنافسة، حيث يلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفا مينيرا، وهو فريق من كارتاخينا، يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإسباني على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو للاعبي فريق ديبورتيفا مينيرا، حيث تابعوا مراسم القرعة على الهواء مباشرة مجتمعين، وفور إعلان مواجهة فريقهم لريال مدريد انفجر اللاعبون فرحًا.

وعلق الحساب على فرحة اللاعبين، بتغريدة قال فيها: "فرحة جنونية للاعبي ديبورتيفا مينيرا، لد فجروا الميكروفون".

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 في كأس إسبانيا، يومي 4 و5 يناير المقبل، ومع ذلك هناك ترقب لما سيحدث مع مباراة فالنسيا وريال مدريد المؤجلة، والتي تم تحديدها في 2 يناير، وهو يوم غير مناسب للعب.

واقترحت رابطة اللاعبين، إقامة مباراة الريال وفالنسيا، يوم 3 يناير، وإذا حدث ذلك، فقد يتم تأجيل مباريات الكأس الخاصة بالفريقين، إلى يومي 6 و7 من نفس الشهر.