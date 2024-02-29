Carlo Ancelotti Real Madrid 2023-24Getty
علي سمير

خلاف مع أنشيلوتي يدفع لاعب ريال مدريد نحو الدوري السعودي

ريال مدريددوري روشن السعوديالدوري الإسباني – الليجاNacho Fernandez

لا يشعر بالراحة مع المدرب الإيطالي

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بعد فترة من الاستقرار مع ريال مدريد، أصبح المدافع المُخضرم ناتشو فيرنانديز على أعتاب الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ريال يقدم مستويات مميزة بتصدره للدوري الإسباني واقترابه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ولكن هناك خلافات بين المدرب كارلو أنشيلوتي وبعض اللاعبين بالفريق.

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موقع "ذا أثلتيك" قال إن ناتشو لا يشعر بالراحة خلال عمله مع أنشيلوتي، رغم اعتماد الإيطالي عليه في العديد من الإصابات بعد إصابة إيدير ميليتاو ودافيد ألابا ومؤخرًا أنطونيو روديجر.

المباراة التالية

وأوضح أن اللاعب لا يشعر بالثقة الكاملة من المدرب الإيطالي رغم حديثه الإيجابي عنه، ويرجع ذلك لاستبداله أكثر من مرة عندما كان يبحث الفريق عن الفوز في المباريات، من أجل وضع أوريليان تشواميني في خط الدفاع.

وكان ناتشو الذي ارتبط بالانتقال للدوري السعودي مؤخرًا، قد اعترف الموسم الماضي أنه كان على وشك مغادرة النادي بسبب قلة اللعب، ورغم مشاركته بشكل أكبر هذا الموسم، إلا أن فرص رحيله أصبحت متزايدة للغاية.

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وفي حالة استقراره على مغادرة النادي في الصيف، سيكون الدوريين السعودي أو الأمريكي هما الأقرب له لخوض فصل آخر في المراحل الأخيرة بمسيرته.

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