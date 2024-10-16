مستشفى ريال مدريد يودع 3 نزلاء بارزين .. وكورتوا يخيب توقعات أنشيلوتي!

أنباء جيدة من معسكر الملكي

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنباءً جيدة من معسكر الفريق بعودة 3 نزلاء من "مستشفى الملكي"، للمشاركة في المباريات.

ويعود ريال مدريد للمباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يحل ضيفًا على سيلتا فيجو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي تعرض للإصابة أمام فياريال، شارك في تدريبات ريال مدريد وسيكون قادرًا على المشاركة في مباراة سيلتا فيجو.

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وكان ميليتاو قد انضم إلى معسكر البرازيل مصابًا، لكنه عاد إلى مدريد بعد خضوعه لاختبار طبي أكد تعرضه لإصابة عضلية، وخاض فترة تأهيل لمدة 10 أيام حتى تعافى بالفعل من تلك الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لا تزال محل شك، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

وكانت التقارير الطبية، قد أكدت غياب كورتوا لمدة أسبوعين تقريبًا، حيث توقع الجميع مشاركته في مباراة سيلتا فيجو، لكن يبدو أنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، ولن يغامر أنشيلوتي بالدفع به، حيث سيواصل الاعتماد على الأوكراني أندري لونين.

وأضافت "موندو ديبورتيفو"، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، شارك في المران بشكل طبيعي، بعدما تخلص من آلام الرقبة التي عانى منها خلال مباراة فياريال، وينطبق الأمر نفسه على كيليان مبابي، الذي عانى من بعض الآلام العضلية ولكنه تعافى وأصبح جاهزًا للعب.