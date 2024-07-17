بيان رسمي من النادي الملكي يكشف كواليس العقوبة

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا كشف خلاله عن حكم قضائي صادر ضد أحد المتهمين بتوجيه إهانات عنصرية للاعبي الفريق، فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر.

وقال بيان ريال مدريد الذي نشر عبر حسابه الرسمي: "يعلن النادي أن محكمة التحقيق رقم 5 في بلدة بارلا أصدرت اليوم حكمًا بالإدانة ضد شخص قام، تحت أسماء مستعارة مختلفة في منتدى النسخة الرقمية من صحيفة ماركا، بتوجيه هجمات عنصرية خطيرة وإهانات ضد لاعبَينا فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر".

وأضاف البيان: "أُدين المتهم، على وجه التحديد، بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية ضد فينيسيوس وروديجر، وتفاقمت كلاهما بسبب التصرف بدوافع عنصرية، وفي حالة أنطونيو تحديدًا بسبب احتقار دينه أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "أمرت المحكمة بسجن المتهم 8 أشهر ومنعه من المشاركة في المنتدى المذكور لمدة 20 شهرًا. سيكون تعليق عقوبة السجن مرهونًا بمشاركة المتهم في برنامج المساواة في التعامل وعدم التمييز".

وأردف بيان ريال مدريد: "هذه هي الإدانة الجنائية الثانية للإهانات العنصرية التي تلقاها لاعبونا، والتي في هذه القضية وللمرة الأولى، فرضت عقوبات على هجمات وإهانات غير مقبولة تحدث أيضًا في المنتديات الرقمية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".

وواصل: "سيواصل ريال مدريد، الذي رفع مع فينيسيوس جونيور دعوى قضائية خاصة في هذا الإطار، العمل على حماية قيم نادينا والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".

وختم: "أخيرًا، يُثمّن ريال مدريد سلوك وتعاون المشجع الذي كشف الإهانات في منتدى صحيفة ماركا، فأخطر نادينا والسلطات المعنية".