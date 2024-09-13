أنشيلوتي: رودريجو تعرض للظلم ولم أسمع عن العرض السعودي لفينيسيوس!

خرج مجددًا للدفاع عن مبابي

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن العرض الذي تلقاه فينيسيوس جونيور للانضمام إلى الأهلي السعودي هذا الصيف، لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على مستواه.

الأهلي خرج بمفاجأة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بمحاولة التعاقد مع فينيسيوس بعرض وصلت قيمته إلى مليار يورو يحصل عليهم اللاعب خلال 5 سنوات، ولكن الفكرة ماتت فور ظهورها، بسبب معارضة ريال لفكرة التخلي عنه.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسييداد:"لا أعرف إذا كانوا تقدم بعرض أم لا، أتحدث مع الجميع يوميًا ولم نتطرق أبدًا إلى هذا الموضوع، فينيسيوس يحب لعب كرة القدم كثيرًا، لدرجة أن أي شيء من الخارج لن يزعجه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن سوء مستوى اللاعب على الصعيد الدولي:"التفسير الوحيد هو أنها مشكلة البرازيل، لا أريد الخوض في الأمر، ولكنهم يعانون من أزمة عامة، ويواجهون صعوبات في الظهور بأفضل نسخة لديهم، لذلك هي ليست مشكلة فينيسيوس، بفضله فزنا بدوري أبطال أوروبا ويجب أن نظهر له الكثير من الحب".

وعن مستواه الحالي:"ربما هو ليس في أفضل حالاته، لكنه حاسم للغاية بالنسبة لنا، لسنا في عجلة من أمرنا، هو يعمل دائمًا بشكل جيد ويقدم كل ما لديه للفريق".

عدم ظهور رودريجو بقائمة الكرة الذهبية:"لقد استحق أن يكون هناك وأتفهم شعوره بالانزعاج، لقد نسى شخصًا ما إسهاماته في دوري أبطال أوروبا، سجل ضد مانشستر سيتي وكان مهمًا ويستطيع التألق في العديد من المراكز".

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قيام رودريجو بمقارنة نفسه مع الآخرين:"لا توجد أي مشاكل في الغيرة داخل غرفة الملابس، الأجواء صحية للغاية، عندما يقارن رودريجو نفسه بفينيسيوس أو كيليان مبابي فهو حافز بالنسبة له، ولا أعتقد أنه يقل أهمية عنهما، ولم يخبرني أنه يعاني من مشكلة أبدًا".

ظهور جود بيلينجهام وأوريليان تشواميني:"من السابق لأوانه ظهورهما غدًا، لذلك لن يلعبا، سنرى إمكانية ظهورهما يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا".

تأثر فينيسيوس وكيليان مبابي بالنقد:"هما يتدربان بشكل جيد للغاية ولا يتأثران بأي شيء، مبابي يتحسن أكثر فأكثر، ينسى الكثيرون أنهما عادا للفريق في 9 أغسطس، ولم يتمكنا من المشاركة في الفترة التحضيرية".

وفي نهاية حديثه شدد أنشيلوتي على عدم شعوره بالقلق تجاه خوض 7 مباريات في نطاق زمني ضيق، مشيرًا إلى أن ريال مدريد اعتاد على الأمر، لكنه سيحاول في الوقت ذاته إخضاع اللاعبين للمراقبة من الناحية البدنية وإراحتهم في الوقت المناسب.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، حيث يبتعد عن برشلونة المتصدر بـ4 نقاط، قبل انطلاق الجولة الخامسة من المسابقة.