بقيادة فلورنتينيو بيريز .. وفد استثنائي من ريال مدريد يتواجد مع فينيسيوس بحفل الكرة الذهبية

ليلة خاصة للميرينجي

ليلة خاصة يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لاستقبالها يوم الإثنين القادم، عندما يتم تنظيم حفل الكرة الذهبية السنوي، للإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

"ريال مدريد سيرتدي الذهب" .. هذا ما قالته صحيفة "آس" الإسبانية، لأن فينيسيوس جونيور هو المرشح الأقوى للفوز بالجائزة، ولكن وفد الميرينجي في العاصمة الفرنسية باريس سيكون كبيرًا ومتعددًا.

وأشارت إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي سيتواجد في الحفل، وذلك لحبه المعلن للجوائز التي يحصل عليها ريال، وكذلك كارلو أنشيلوتي المحتمل حصوله على جائزة مدرب العام.

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وأما بالنسبة للاعبين، ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، سيتواجد كل من جود بيلينجهام، أندريه لونين، فيديريكو فالفيردي، وسيعتمد وجود داني كارباخال على قرار الأطباء وحالته الذهنية.

فرص كارباخال كانت قوية للغاية للفوز بالجائزة بعد دوره المميز في فوز ريال بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وكذلك بحصوله على يورو 2024 مع منتخب إسبانيا، ولكن فرص زميله فينيسيوس تبدو أقوى بكثير.

وأما بالنسبة لبيلينجهام وفالفيردي، فإن فرصهما في الحصول على الكرة الذهبية صعبة للغاية، ولكنهما قررا التواجد مع زميلهما البرازيلي في هذه اللحظة الخاصة، بينما يظهر لونين كأحد المرشحين للظفر بجائزة أفضل حارس في العالم.

وأخيرًا يأتي كيليان مبابي، والذي يحضر بانتظام لحفلات الكرة الذهبية منذ فترته مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع ظهوره رفقة زملائه، خاصة وأنه متواجد ضمن القائمة المكونة من 30 لاعبًا للفوز بالجائزة.