نجم ريال مدريد السابق: وصفوني بالمثلية ولم أتصرف مثل فينيسيوس جونيور!

وصف كورتوا بالأفضل في العالم

قام سانتياجو كانيزاريس حارس فالنسيا وريال مدريد السابق، بوصف تيبو كورتوا بالحارس الأفضل في العالم بدون منازع.

أسطورة الخفافيش تحدث إلى صحيفة "as" الإسبانية في مقابلة مُطولة، وتطرق إلى رأيه في الحارس البلجيكي، وعودة فينيسيوس جونيور للعب مع ريال ضد فالنسيا بالدوري الإسباني، بعد حادثة العنصرية التي وقعت العام الماضي.

ومدح أسطورة فالنسيا حارس ريال مدريد قائلًا:"هو أفضل حارس مرمى في العالم بلا منازع، إنه بطل وأسطورة، خاصة بعدما فعله ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وقال كانيزاريس عن فينيسيوس:"من الواضح أنه تلقى إهانات عنصرية، لذلك فهو ضحية ومن حقه أن يشتكي، لكن يجب تفهم شعور مشجعي فالنسيا وغضبهم من التصرفات التي قام بها اللاعب، كان مخطئًا في هذه اللحظة".

وأضاف:"فالنسيا تعتبر مدينة عنصرية في جميع أنحاء البرازيل دون أي سبب وهذا أمر غير عادل، لأننا كنادي وجماهير ومدينة ندين العنصرية، المشكلة بدأت بقيام مجموعة من الألتراس المختبئة بين الجماهير بتوجيه إهانة خطيرة إلى فينيسيوس عندما نزل من الحافلة قبل دخول الملعب، وعندما بدأت المباراة كان من الواضح شعوره بالتوتر لذلك بدأ حروبًا مع الجميع".

وتابع:"اللاعب لم ينقل الأمر بالصورة الصحيحة وتم تضخيم القصة في جميع أنحاء العالم، وساهم في تعميم العنصرية على المدينة بسبب مجموعة قليلة من الأشخاص".

وعن تعرضه شخصيًا للإهانات:"قررت أن أصبغ شعري وصرخ الكثير من الناس بتعليقات ضدي معادية للمثليين، لم يخطر ببالي وقتها أن أشجب او أشير إلى جميع المشجعين في الملعب حتى لا يدفع الأبرياء الثمن بسبب عدد قليل من الناس".

تشكيكه في قدوم مبابي لريال مدريد:"سوف أصدق الأمر عندما يتم الإعلان عنه رسميًا، لدينا خبرة في السنوات السابقة ويجب علينا الحذر".

جدير بالذكر أن كانيزاريس سبق له اللعب بالفريق الأول لريال مدريد منذ 1988 وحصل على عدة ألقاب مع الفريق أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين دوري إسباني، وذهب في عدة إعارات ليرحل نهائيًا عن النادي تمامًا في 1998 لينضم إلى فالنسيا الذي لعب له حتى 2008 وأصبح من أهم أساطيره وفاز معه بلقب الدوري الإسباني مرتين.