"ريال مدريد فقد شخصيته بعد رحيل راموس"

رفض أسطورة كرة القدم الألمانية، لوتار ماتيوس، اعتبار ريال مدريد من ضمن الفرق المرشحة للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ أشار إلى أن النادي الملكي فقد شخصية البطل فقدانه القائد الأول في الميدان، سيرخيو راموس.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في الصيف الماضي، غير أنه حتى الآن لم يفلح في المشاركة بأي مباراة بالقميص الفرنسي بسبب الإصابة، فيما تم تعويضه في سانتياجو برنابيو بضم دافيد ألابا.

ماتيوس صاحب الآراء الحادة والمثيرة للجدل دومًا، رأى أن خسارة راموس لم يعوضها أبدًا ألابا على الصعيد القيادي على وجه الخصوص.

الألماني في حديث إلى الصحافة الإسبانية قال "بالنسبة لي الفرق المرشحة لتحقيق دوري أبطال أوروبا هي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي".

كما أضاف "برشلونة يُعاني من مشاكله وأتلتيكو مدريد كان دائمًا فريقًا خطيرًا، لكنهم ليسوا خطرًا مثل تشيلسي أو ليفربول".

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أما عن ريال مدريد، فقال "ريال مدريد فقد شخصيته بدون راموس، ألابا لاعب رائع لكنه لا يتمتع بهذه الشخصية، إنه ليس قائدًا مثل راموس".

الحديث ضد الريال لم يقتصر على "شخصية البطل" بل إن نجم بايرن ميونخ السابق رفض أن تُمنح الكرة الذهبية لنجم الملكي، كريم بنزيما، رغم كل ما يقدمه هذا العام سواءً في العاصمة الإسبانية أو رفقة منتخب بلاده، فرنسا.

في هذا الصدد، قال ماتيوس "أريد أن يفوز ليفاندوفسكي بالكرة الذهبية لأنه يستحقها بالفعل في العام الماضي، هذا العام هو قريب، وبالنسبة لي هو المُفضّل للتتويج بها".

وأتم "بنزيما قدم موسمًا رائعًا لكنه لم يفز بأي لقب، لقد خرج مبكرًا مع فرنسا من يورو 2020 ولم يكن بطلًا مع ريال مدريد بأي لقب".

تبقى الإشارة في النهاية إلى أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا، أما بنزيما فقد حقق لقب دوري أمم أوروبا مع فرنسا ويعيش حالة فنية استثنائية على كافة الأصعدة.