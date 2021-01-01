ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو..

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ريال مدريد 2 × 0 فالنسيا

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز رائع لريال مدريد بهدفين نظيفين

90' عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فاسكيز، دومينيك يمسك الكرة على مرتين بعد أن سقطت من بين يديه في المرة الأولى

82' لازالت النتيجة تقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما بنزيما وكروس

74' أووووووووووووه بنزيما كان قريب من تسجيل الهدف الثالث، الفرنسي يراوغ ويسدد الكرة التي كادت أن تغالط دومينيك ولكنه يمسك بها

70' تسديدة من مودريتش ولكن الكرة بعيدة عن دومينيك

60' جول ريال مدريد يسجل الهدف الثالث، ميندي يسدد الكرة بشكل رائع على يمين دومينيك بعد تمريرة من فينسيوس جونيور، ولكن تم إلغاءه

57' تمريرة رائعة من مودريتش إلى بنزيما الذي حاول مراوغة كوريا وتسديد الكرة ولكنها تصطدم به وتصل لدومينيك بسهولة

52' أوووووووووووووووه تسديدة ولا أروع من ماكسي جوميز، ولكن كورتوا يتألق ويتصدى للكرة

50' مودريتش يقطع الكرة من فالنسيا ويلعبها بسرعة إلى أسينسيو الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن الكرة تطول عليه!

47' تسديدة من بنزيما تصطدم بدفاع فالنسيا وتخرج إلى ضربة ركنية

45' بطاقة صفراء لكوريا بعد تدخل قوي على فينسيوس جونيور

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين

43' تسديدة من بنزيما ولكن دومينيك يمسك بالكرة!

42' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد يحرز الثاني عن طريق كروس، تمريرة من فاسكيز إلى الألماني الذي سددها على طريقته المعتادة بكل قوة وهدوء في المرمى

39' مودريتش يسدد كرة قوية في منتصف المرمى، يتصدى لها دومينيك، ترتد له مرة أخرى ويسددها ثانيًة ولكنها تخرج لضربة ركنية

38' عرضية أخرى رائعة من فاسكيز، يلعبها كريم بنزيما برأسه ولكن الكرة تعلو المرمى بقليل

34' عرضية رائعة من الجهة اليمنى لريال مدريد ولكن كريم بنزيما يفوت فرصة إحراز الهدف الثاني

32' ريال مدريد يضغط بقوة من أجل إحراز الهدف الثاني

29' ريال مدريد كان قريبًا من الهدف الثاني! تمريرة رائعة من كروس إلى مودريتش الذي يلعب كرة عرضية تصل لبنزيما الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن باوليستا يشتتها بنجاح

27' دخول لوكاس فاسكيز بدلًا من المصاب كارباخال

25' بعد أقل من نصف ساعة على عودته من الإصابة، كارباخال يترك مباراة فالنسيا مُصابًا

22' المباراة بدون أي فرص أخرى حقيقية منذ أن أحرز ريال مدريد هدفه الأول عن طريق بنزيما

17' ضربة ركنية لريال مدريد الذي يبحث عن الهدف الثاني

11' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد، الفرنسي سدد كرة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لدومينيك ليمنح الملكي التقدم

8' تسديدة قوية من كاسيميرو ولكن دومينيك يتصدى ويُخرجها لضربة ركنية

5' سيطرة واستحواذ من ريال مدريد بحثًا عن الهدف الأول، ولكن فالنسيا يقظ دفاعيًا حتى الآن

1' بينية رائعة من كروس إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء ولكن الفرنسي يسقط متألمًا بعد التحام مع كوريا

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - بنزيما - ماركو أسينسيو



تشكيل فالنسيا:

يبدأ المدرب خافير جراسيا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

دومينيك

خوسيه جايا - باوليستا - فيرو - تيري كوريا

جيديش - فاس - راكيك - سولير

جوميز - فابيخو

يعاني فالنسيا من تذبذب كثير في النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تعادل في الجولة الماضية أمام بلباو وقبلها كان قد فاز على إلتشي وقبلها كان قد تعرض للهزيمة من أتلتيكو مدريد، ولكن الخفافيش دائمًا ما يظهروا بقوة في المباريات الصعبة مهما كانت ظروف الفريق.

نجح ريال مدريد في العودة للانتصارات في الجولتين الماضيتين بعد أن فاز على كلا من ويسكا وخيتافي، ويسعى الملكي لمواصلة النتائج الجيدة رغمًا عن أنف الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي، من أجل استعادة المركز الثاني على الأقل الذي يتواجد فيه برشلونة بفارق الأهداف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.