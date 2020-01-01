ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

فالنسيا 0 × 0 ريال مدريد

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

3’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كاسيميرو لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ياسبر سيليسين / خومي كوستا / مختار دياخابي / فينسنت إسكوديرو / دينيس تشيريشيف / روبن سوبرينو / ماكسيميليانو جوميز

فالنسيا: يبدأ المدرب ألبرت سيلاديس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من خومي دومينيك / دانييل فاس / إيزيكوايل جاراي / جابرييل باوليستا / خوسيه جايا / فرانسيس كوكلين / جيوفري كوندوجبيا / داني باريخو / كيفين جاميرو / فيران توريس

البدلاء / ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / خيمس رودريجيز / فينيسيوس جونيور / رودريجو سيلفا / ماريانو دياز

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو / لوكا يوفيتش

تشكيل الفريقين:

فاز فالنسيا في آخر مبارياته التي كانت في الليجا أيضًا على إيبار بهدفٍ نظيف، ليتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس، ويشارك الخفافيش في كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة الموسم الماضي.

كان لقاء خيتافى اللقاء الأخير للملكي فى الدورى الاسبانى قبل التوجه للمملكة العربية السعودية للقاء الخفافيش، وانتهى بفوز البلانكوس بثلاثة أهدافٍ نظيفة جعله يعادل عدد نقاط برشلونة التي جمعها حتى الآن وهو 40 نقطة، لكنه مازال في المركز الثاني بفارق الأهداف عن زملاء ميسي.