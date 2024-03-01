مواجهة نارية بين ريال والخفافيش على ملعب ميستايا

أكد كارلو أنشيلوتي أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، أصبح جاهزًا للعب ضد فالنسيا، في المواجهة المقرر لها، غدًا، السبت، بالدوري الإسباني.

وخرج أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء الخفافيش، للحديث عن بعض الموضوعات الأخرى الهامة، مثل العودة مرة أخرى لملعب ميستايا بعد حادثة العنصرية التي وقعت مع فينيسيوس جونيور العام الماضي.

وأكد المدرب الإيطالي عودة بيلينجهام قائلًا:"إنه جاهز بنسبة 100%، فعل المطلوب منه على المستوى الفردي ويشعر براحة في كاحله، وهو الآن في أفضل حالاته وسيلعب".

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وعن عودة تيبو كورتوا:"قد نراه في 14 بعد مواجهة ريال مايوركا، وإيدير ميليتاو كذلك اقترب من العودة".

وقال أنشيلوتي عن إحراز تقدم في مكافحة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا الموسم الماضي:"نعم، لقد تصرف فالنسيا بحزم وكذلك المجتمع، علينا جميعًا أن نفعل ذلك".

رسالته إلى جماهير فالنسيا:"دعوهم يستمتعون بمهرجان كرة القدم، هذا كل شيء، دعوهم يحزنون في نهاية المباراة بسبب فوز ريال مدريد".

وعن فينيسيوس:"لم أقل له أي شيء مميز، هو مستعد لبذل قصارى جهده، ليس لدي ما أضيفه، تحدثنا فقط عن كيفية خلق المشاكل لفالنسيا، فكرتنا هي لعب كرة القدم، ولكن لا يجب نسيان ما حدث العام الماضي، يجب إدانة العنصرية وتحديد هوية من يرتكب أي جريمة، إنها مدينة شهدت مأساة ونريد أن نكون متضامنين مع تلك العائلات المتضررة".

الصبر على أردا جولر:"أعتقد أن لاعبًا شابًا مثله بحاجة إلى اللعب كثيرًا لإظهار جودته، وهذا يتعارض مع متطلبات الفريق والنادي، علينا أن نتحلى بالصبر من أجل ذلك".

مقاطع الفيديو التي تنشرها قناة ريال ضد الحكام:"إنها قضية لم نناقشها، حرية التعبير مقدسة بالنسبة لي ولكم".

تجديد لوكاس فاسكيز:"في الوقت الحالي لم نتحدث عن الأمر، الحقيقة هي أن لوكاس يقدم موسمًا رائعًا وظهر بصورة جيدة".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد فالنسيا، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ65 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جيرونا و8 عن برشلونة الثالث.