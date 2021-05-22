ريال مدريد v فياريال

ريال مدريد ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

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تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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Nacho Real Madrid 2021

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فياريال 0 × 0 ريال مدريد 
مباشر، لحظة بلحظة

6' أووووه تمريرة خطيرة لفياريال وضعت كارلوس باكا في وضع انفراد، ولكن دفاع الميرينجي يتدخل في الوقت المناسب وتمر الكرة بسلام.

5' خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

على الجانب الآخر يريد فياريال، الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي، تساعده في حجز مقعدًا مؤهلًا للدوري الأوروبي بشكل مباشر.

ريال مدريد سيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، فأبناء المدرب زيدان سيقاتلون حتى النفس الأخير ويحافظون على آمالهم في الحصول على لقب الدوري، والذي لن يتحقق إلا بالفوز على فياريال، مع تعثر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار مباريات الجولة رقم 38 من مباريات الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.