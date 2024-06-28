ريال مدريد ضحيتها.. فضيحة تحكيمية جديدة تهز الكرة الإسبانية!

الكرة الإسبانية مثيرة للجدل دائمًا..

فضيحة جديدة تهز أرحاء الكرة الإسبانية، هذه المرة مشكلة تحكيمية كبرى تضرب أوصال لجنة الحكام الإسبانية المثيرة للجدل أصلًا.

التفاصيل التي كشفتها صحيفة "ريليفو" بشكل حصري، تتحدث هذه المرة عن رئيس مشروع تقنية الفيديو "الفار" في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كلوس جوميز.

جوميز هو حكم إسباني سابق، وكان قد أثير حوله الكثير من الجدل حين قام المدرب الأسبق لريال مدريد جوزيه مورينيو بإعداد ورقة كاملة مليئة بأخطائه تجاه الملكي واستعرضها في مؤتمر صحفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ريليفو" كشفت عن تعيين جوميز لنفسه رئسًا لغرفة مراجعة تقنية الفيديو في مباراة ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو والتي انتهت بفوز الأخير 3-1 الموسم الماضي.

واعترض ريال مدريد آنذاك بوضوح على لقطة هدف ملغي لصالح الملكي بواسطة أنطونيو روديجر، كان تسجيله كفيلًا بقلب معطيات المباراة.

هذه الغرفة لها تواصل مباشر مع حكم الفيديو بالمباراة، لكن لم ترد أي تسجيلات إلى الآن تؤكد ما ذهبت إليه "ريليفو" الذي إن صح سيمثل سقطة كبيرة للكرة الإسبانية إذ إن جوميز اعتزل العمل التحكيمي بالفعل في عام 2017.