ريال مدريد وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو والتي تقام بملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

3' كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ميندي ولكن بنزيمة يفشل في استلام الكرة بشكل جيد ويلمسها برأسه لتخرج إلى أرض الملعب ويحتسب الحكم ضربة مرمى لسيلتا فيجو

المزيد من الفرق

1' بداية المباراة

تشكيل سيلتا فيجو

يبدأ المدرب إدورادو كوديت بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

روبين بلانكو

لوكاس أولازا - نيستور أراخو - جيسون مورييو- هوجو مالو

نوليتو - ريناتو تابيا - دينيس سواريز - بريس مينديز

سانتي مينا - إياجو أسباس

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رفائيل فاران - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - كاسييرو- لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هُنا

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هًنا

في المقابل سيدخل فريق سيلتا فيجو اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في بداية أفضل بمراحل من الموسم الماضي الذي كان ينافس فيه على البقاء.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة متأخرًا خلف الجار بنقطتين على الرغم أنه لعب مباراتين أكثر من أتلتيكو مدريد، لذا فلا يوجد مجال لفقد المزيد من النقاط للضغط على الروخيبلانكوس في الصدارة.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني.