مؤتمر ريال مدريد | سولاري: الجمهور صفّق لإيسكو والهزيمة من سيسكا مفيدة

تعرف على تصريحات سولاري قبل مباراة ريو فاييكانو في الدوري الإسباني

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ الهزيمة أمام سيسكا موسكو جاءت بفائدة لصالح الملكي كما دافع عن إيسكو.

ريال مدريد يواجه ريو فاييكانو مساء الغد، السبت، في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: "كنا نود إنهاء دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا دون أن نخسر على أرضنا، ولكن الهزيمة جاءت مفيدة لدراسة نقط الضغط والقوة في الفريق وتصحيح المسار". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "خسرنا المباراة ولكن الأهم هو تصدر المجموعة والتأهل لثمن النهائي وهذا ما حدث".

وحول صافرات الاستهجان ضد إيسكو، صرّح مدرب الملكي: "سمعت أيضًا تصفيق للاعب من بعض الجمهور، كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه ولكننا سعداء دائمًا بوجود الجماهير التي تساندنا باستمرار".

وواصل: "إيسكو لم يتصرف بصورة سيئة مع الحكم، لقد اعترض فقط على عدم حصوله على ركلة ركنية وهو أمر طبيعي. اللاعب يمتلك قدرات هائلة ومفيد للغاية للفريق".

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سولاري أكد أنّ جاريث بيل يعاني من إصابة بسيطة في الكاحل مشيرًا إلى أنّ اللاعب قد يغيب عن مواجهة فاييكانو إلا أنّه لم يحسم الموقف بصورة نهائية.

وأردف: "كيلور نافاس نجح في تحقيق الكثير مع ريال مدريد، ولكني مضطر لاختيار 11 لاعب فقط وأحاول منح الجميع فرصة للمشاركة".

واختتم: "تاريخ ريال مدريد عريق للغاية وعلينا أن نؤمن بهذا الفريق فلقد حصدنا الأبطال4 مرات في آخر 5 سنوات، وكل نادي يمر بفترات صعود وهبوط ومع الميرينجي فترات الصعود كانت أكثر".

ريال مدريد يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.