لماذا رفض إيسكو شارة قيادة ريال مدريد ومنحها لكارفاخال؟
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
رفض إيسكو، لاعب ريال مدريد، ارتداء شارة القيادة من مارسيلو بعد تغييره أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.
مارسيلو أعطى الشارة إلى داني كارفاخال رغم أن إيسكو هو القائد الثاني خلف البرازيلي.
بعد الخسارة أمام سيسكا موسكو - خماسية برشلونة ورباعية ألكركون وأكبر هزائم ريال مدريد
وصرّح مارسيلو بعد المباراة أنّه حينما كان يغادر الملعب بحث عن إيسكو لمنحه شارة القيادة ولكن الأخير طلب منه إعطائها إلى كارفاخال.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية السبب وراء ذلك الأمر، خاصة وأن إيسكو كان قائد ريال مدريد في مباراة ميليا بكأس ملك إسبانيا في وجود كارفاخال.
سولاري يعلق على استهجان وغضب جماهير ريال مدريد عقب هزيمة سيسكا القاسية في الأبطال🎙️ pic.twitter.com/59K2vW8OPn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018
إيسكو بعد مباراة الكأس وعد داني بمنحه الشارة في أول مباراة يغيب عنها قادة ريال مدريد الأربعة ولم يتخيل أن الأمر سيحدث بعد أسبوع واحد فقط.
ويعتبر سيرخيو راموس هو القائد الأول للملكي يليه مارسيلو ثم كريم بنزيما ورافائيل فاران ثم ناتشو ولوكا مودريتش وخلفهم إيسكو ثم كارفاخال.
للمرة الثانية – سولاري الغاضب ينهي مقابلة صحفية بسبب سؤال
وانضم إيسكو إلى ريال مدريد في 3 يوليو بينما عاد داني للمكي يوم 5 يوليو وهذا ما منح لاعب مالاجا السابق الأفضلية.