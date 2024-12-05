"مقطع جنسي" .. السر الحقيقي وراء صافرات استهجان جماهير بيلباو ضد مدافع ريال مدريد

واقعة يعود تاريخها إلى سبتمبر 2023

مر فريق ريال مدريد بليلة صعبة للغاية، أمس الأربعاء، على ملعب سان ماميس، بالخسارة من أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف، ولكن الأمور كانت أصعب على مدافعه راؤول أسينسيو.

اللاعب الشاب الذي قام كارلو أنشيلوتي بتصعيده للفريق الأول بسبب الإصابات، شارك في المباراة التي خسرها ريال بفضل ثنائية أليكس بيرينجوير وجوركا جوروزيتا، بالجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، وتعرض لصافرات استهجان عنيفة من جماهير الخصم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن سبب هذه الصافرات التي ظهرت في كل مرة يلمس فيها أسينسيو الكرة، يعود إلى تورطه في التحقيق بنشر فيديو جنسي لفتاة قاصر.

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وحدث الأمر في سبتمبر 2023، عندما ظهرت أدلة عن تورط ثلاثة لاعبين من فئات الشباب بريال مدريد في جريمة مزعومة، تتمثل في إفشاء أسرار لنشر فيديو لعلاقة جنسية تمت بالتراضي، دون الحصول عى أي إذن.

وبحسب التحقيقات، فإن أسينسيو لم يكن متواجدًا في مكان الأحداث التي وقعت مع اللاعبين الشباب الآخرين، ولكنه سافر معهم، ويركز التحقيق على نشر بضعة مقاطع عبر مجموعات "واتساب" بين باقي عناصر فريق الشباب.

وفي الوقت الحالي لم تثبت العدالة ما إذا كان مدافع ريال الشاب مذنبًا أم لا، ولكن مجرد تورطه كان كافيًا في الصافرات التي تعرض لها طوال أحداث المباراة.