عقدة البرنابيو - ذكريات سيئة لريال مدريد على أرضه

ريال مدريد سوف يخوض 3 مباريات متتالية على أرضه وهو خبر لا يسعد أحد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يعود نادي ريال مدريد لخوض المباريات على ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد غياب دام نحو شهر منذ 5 أكتوبر الماضي بالفوز على غرناطة 4-2.

ريال مدريد سوف يلعب 3 مباريات على التوالي في "سانتياجو برنابيو" أولها مساء اليوم، الأربعاء، أمام ليجانيس ثم لقاء يوم السبت أمام ريال بيتيس وبعدها مواجهة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الملكي ذكريات سيئة حينما يلعب 3 مباريات على التوالي على أرضه آخرها كان في فبراير ومارس الماضي حينما خاض مباراتي كلاسيكو في كأس الملك والدوري الإسباني ثم مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد وقتها بثلاثية في كأس الملك ليودع البطولة وبعدها تلقى هزيمة أخرى من برشلونة في الليجا ليفقد حظوظه نظريًا على المنافسة في الدوري وأخيرًا جاءت الهزيمة برباعية من أياكس ليودع التشامبيونزليج.

كما أنّ ريال مدريد لم ينتصر على بيتيس في آخر زيارتين للأخير في "سانتياجو برنابيو" وخسر بهدف نظيف ثم ثنائية نظيفة.

وجاء توديع البلانكوس لكأس الملك في موسم 2017-2018 حينما خسر من ليجانيس في ربع النهائي على أرضه بهدفين لهدف.

أما سجله في الأبطال على أرضه فهو لا يبشر بخير، فالفريق الملكي لم ينتصر في آخر 3 مباريات بالهزيمة من سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة ثم الخسارة من أياكس 4-1 والتعادل بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج.

فهل ينجح الملكي في تجاوز المباريات الثلاثة أم يكون البرنابيو لعنة جديدة على ريال مدريد؟