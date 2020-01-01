زيدان عن مستقبله: لا أعلم ما سيحدث بعد نهاية الموسم

هل يتكرر سيناريو رحيل المدرب الفرنسي مرة أخرى؟

أثار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الجدل حول مستقبله بصورة مفاجئة، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليجانيس غداً الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ريال حسم لقب الليجا الخميس الماضي، بعد الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، ليضيف بطولة جديدة إلى رصيده على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

زيدان سبق وأن رحل عن ريال بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا 2018 في مدينة كييف الأوكرانية، ليقوم أحد الصحفيين بالاستفسار عن إمكانية تكرار هذا الموقف.

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وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي:"لا أعرف ما سيحدث، لن أتحدث عن الموسم القادم، لدي عقد هنا وأستمتع بما أقوم به، لكنك لا تعلم ما قد يحدث في المستقبل، كل شيء يتغير بسرعة".

وأضاف:"أنا محظوظ لوجودي هنا مع هؤلاء اللاعبين في هذا النادي، لذلك أستمتع كثيراً يوماً بعد يوم لأن هذا سينتهي يوماً ما مثلما حدث في الماضي".

منافسة بنزيما على لقب الهداف:"بالطبع أريد فوزه بها، لكن هذا لا يعني شيئاً، لن أقول من سيلعب مهما كانت رغبتي في تتويج مجهوده معنا بهذه الجائزة".

الحياة ما بعد كريستيانو رونالدو:"الفضل يعود للفريق، لا ينبغي إهمال ما فعلوه هذا الموسم في الدوري بعدما كانت الأمور معقدة للغاية، حيث قاتلنا حتى النهاية".

وصفه بمدرب النهائيات فقط:"لا أشعر بالانزعاج، كل ما يهمني استمتاعي بشغفي نحو كرة القدم وتدريب النادي الأفضل في العالم".

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مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب 2/1:"المباراة ستكون معقدة للغاية، المحطة الأولى كانت صعبة، سنرى ما سيحدث في العودة، علينا القتال حتى آخر ثانية".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الليجا قبل مواجهة ليجانيس، حيث يصل رصيده إلى 86 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة الثاني.